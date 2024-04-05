صور من كواليس فيلم علي ربيع «عالماشي» قبل طرحه في عيد الفطر

نشرت الصفحة الرسمية المنتجة لفيلم علي ربيع «عالماشي»، صورًا من كواليس العمل تجمع أبطاله، قبل أيام من طرحه بدور العرض السينمائية.

ووصف أبطال الفيلم، العمل من قبل في أكثر من لقاء بأن كواليسه كانت مميزة وكوميدية، وأنه عمل مختلف يحتوي على جرعة كبيرة من الكوميديا ستقدم للجمهور في عيد الفطر.

علي ربيع ينافس في موسم العيد

ومن المقرر أن ينافس علي ربيع في سباق موسم العيد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024.