أعلنت محافظة القاهرة سعر تذكرة الحديقة الدولية بمدينة نصر ومواعيد العمل، في إطار إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال الأسر المصرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتضم القاهرة 22 حديقة متخصصة على مستوى الأحياء، لتستوعب أكبر عدد من الزوار، ومن بين هذه الحدائق الحديقة الدولية بمدينة نصر حديقة النهر واليابانية والعبور ودار العلوم وابن سندر وأم كلثوم وغيرها، وتقدم الحدائق خدمات متميزة للجمهور بأسعار مناسبة للجميع من أجل إضفاء البهجة والسرور خلال فترة العيد.

سعر تذكرة الحديقة الدولية بمدينة نصر

ويبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية بمدينة نصر 20 جنيها، وهو السعر الذي اعتبرته المحافظة مستوى أول في أسعار التذاكر، حيث حددت المحافظة مستويين في أسعار التذاكر، مستوى أول لعدد من الحدائق منها الحديقة الدولية ومدينة الحرية والفنون وأم كلثوم على النيل.

فيما يبلع سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات لعدد آخر من الحدائق (مستوى ثان) مراعاة طبيعة المنطقة، ومنها حديقة ابن سندر في منشية البكري.

مواعيد العمل في الحديقة الدولية بمدينة نصر

ووفقا للمحافظة تفتح الحدائق المتخصصة أبوابها للجمهور من الساعة 8 صباحًا إلى 12 منتصف الليل طوال أيام العيد.