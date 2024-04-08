خريطة أفلام عيد الفطر 2024 في سينما الشعب.. سعر التذكرة 40 جنيها

حددت وزارة الثقافة، أماكن عرض أفلام عيد الفطر 2024 في سينما الشعب في القاهرة والمحافظات، والتي تقدم في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة تزامنا مع عرضها التجاري في دور العرض السينمائي، وبأسعار لا تتجاوز 40 جنيها للتذكرة.

أفلام عيد الفطر 2024 في سينما الشعب

وتشمل قائمة أفلام عيد الفطر 2024، ثلاثة أفلام هي: «شقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وأسود ملون» يغلب عليها الطابع الكوميدي، لتناسب الأجواء الاحتفالية في العيد.

خريطة أفلام عيد الفطر 2024 في «سينما الشعب»

شقو:

من بطولة تأليف وسام صبري محمد ممدوح وعمرو يوسف ودينا الشربيني وإخراج كريم السبكي، ويعرض في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي، وثقافة روض الفرج، ومكتبة البحر الأعظم، وأبو المطامير، والقناطر الخيرية، ببا بني سويف، وقصر ثقافة الانفوشي بالإسكندرية، وقصر ثقافة الوادي الجديد».

«شقو» و«أسود ملون»

وفيلم «أسود ملون» تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، وبطولة رنا رئيس وبيومي فؤاد ، وميس حمدان، وإخراج حسن البلاسي.

ويعرض الفيلمان بالتبادل في مواقع قصور الثقافة في كل من: دمنهور بالبحيرة، والزقازيق بالشرقية.

«فاصل من اللحظات اللذيذة»

الفيلم من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة هشام ماجد وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي، ويعرض الفيلم في موقع قصور الثقافة في كل من؛ العريش بشمال سيناء، الاسماعيلية، وطنطا بالغربية، كفر الشيخ، وأسيوط، وقنا، والمحلة، وشرم الشيخ.