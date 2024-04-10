تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و628 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بمواني الهيئة بالثلاث محافظات «السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء» خلال إجازة عيد الفطر المبارك حيث تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكل مواني الهيئة، وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات دون تصريح، وكذا تشديد إجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.

تأمين الميناء بشأن تأمين الأسوار

يأتي ذلك إضافة إلى مراجعة خطة الوقاية من إخطار الحريق الخاصة، ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كل المباني للوقاية من اخطار الحرائق وأسلوب مواجهتها، كما تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الأسوار وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار وتأمين البوابات وإغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها، مع تأكيد ضرورة تفتيش الاماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الأشياء التي يحملها الأفراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها.

تداول 7000 طن بضائع عامة

وأعلن المركز الإعلامي أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 709 شاحنة و130 سيارة، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 653 شاحنة و130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 156 شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي أمل، الحرية ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و312 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي، أور وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1834 راكبا بموانيها.