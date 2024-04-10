فرص عمل برواتب تصل لـ30 ألف جنيه.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توافر فرص عمل في اليوم التوظيفي المتفوح برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.

فرص عمل

ويمكن التقديم على فرص العمل المتاحة من خلال الذهاب إلى مبني الشركة في القرية الذكية- بمدينة 6 أكتوبر يوم الأحد 21 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1. موظف خدمة عملاء عربي.

2. موظف خدمة عملاء إنجليزي.

3. موظف خدمة عملاء ألماني.

4. موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل:

القرية الذكية – مدينة 6 أكتوبر.

متطلبات الوظيفة:

- خريجين (مؤهل عالي)·

- ذكور وإناث·

- الحد الاقصى للسنة 60 سنة

المميزات:

- الراتب يصل إلى 30 ألف جنيه حسب اللغة + Welcome Bonus·

- نسبة من أرباح الشركة·

- عدد ساعات العمل 8 ساعات·

- عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع·

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

كيفية التقديم

على الراغبين في التقديم على فرص العمل ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا، والذهاب إلى العنوان المذكور أعلاه في الميعاد المحدد.