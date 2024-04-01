«التضامن» توفر فرص عمل لـ800 فرد بتمويل 400 ألف دولار

اتفقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية «تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة»، على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ 400 ألف دولار أمريكي.

9.500 فرصة عمل

وأكّدت نيفين القباج، في تقرير لها، أن إجمالي التشغيل الذي تم من خلال برنامج «فرصة» يصل إلى 9.500 فرصة عمل على مدار عمر مشروع تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنَّ الاتفاق تم مع كل من أريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوى بلال مدير مشروع «EYE FORSA» وفريق العمل من المنظمة وممثلي وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة وعدد من قيادات العمل بالوزارة في مجال التمكين الاقتصادي.

مزايا برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

- التعرف على قدرات الإنسان ومهاراته وميوله في العمل.

- يساعد في البحث عن وظيفة.

- يوفر التدريب لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر والأفراد.

- تطوير المهارات للمساهمة في إيجاد فرص عمل.

- يدرس متطلبات سوق العمل المصرية.

- يوفر إمكانية الحصول على معلومات عن فرص العمل.

- توفير خدمات الإرشاد والمتابعة.

- يساعد في تأسيس مشروع صغير مع بنك ناصر ومؤسسات تمويلية أخرى.

- يوفر التدريب على تأسيس وإدارة المشروع والشمول المالي.

- يوفر ورشا جماعية وأماكن للإنتاج في حاضنات الأعمال.