21 أبريل انطلاق الملتقى التوظيفي لجامعة الزقازيق.. فرص عمل في 20 شركة

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهني، الملتقى التوظيفي لجامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة خلال الفترة من 21 حتى 22 أبريل 2024.

معرض توظيفي لمدة يومين بجامعة الزقازيق

وسيتضمن الملتقى التوظيفي معرضا للتوظيف لمدة يومين يستهدف مختلف قطاعات الأعمال بما يخدم كافة الطلاب والخريجين من كليات الجامعة المختلفة.

ومن المتوقع مشاركة ما يقرب من 15 إلى 20 شركة في المعرض على مدار يومى الملتقى، وإجراء محادثات مهنية من قِبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة .

توفير فرص عمل و تدريب لطلاب وخريجى الجامعة

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل و تدريب لطلاب وخريجي الجامعة، إذ أنه خلال اليوم الأول سيعرض فرص التوظيف والتدريب من قبل أصحاب الأعمال وإتاحة الفرصة للمشاركين للتقدم وإجراء مقابلات معهم.

بينما يشمل اليوم الثاني ورش عمل ومحاضرات وندوات تعريفية من قِبل الشركاء لجميع قطاعات وكليات الجامعة تشمل كافة الطلاب حتى يصبحوا على دراية كافية بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.