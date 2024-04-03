فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. اعرف الشروط والمهارة المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف شاغرة بجهاز شؤون البيئة، متاح التقديم عليها من اليوم وحتى نهاية شهر أبريل الحالي، ويطلب جهاز شؤون البيئة، «باحث شؤون بيئة ثالث ج».

المهارات والشروط والمستندات المطلوبة

وترصد الوطن في السطور التالية، المهارات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، والمستندات المطلوبة عند التقديم كما جاءت على بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

المهارات المطلوبة

- يشترك في دراسة تقييم التأثير البيئي للأنشطة والمشروعات المختلفة.

- يشارك في اعداد التقارير الفنية المحلية والاقليمية والدولية الخاصة بالتغيرات المناخيةوكذلك اعداد التقارير ودراسات خاصة بالتغيرات المناخية ونظم الادارة البيئية.

- يقوم بتلخيص نتائج التقارير المعروضة عن تنفيذ الانشطة والمشروعات من الناحية البيئية ويعرضها علي رئيسه المباشر للاستفادة منها.

- يؤدى مايسند اليه من أعمال اخرى مماثلة لطبيعة عمل الوظيفة.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- إجادة الحاسب الالى وتطبيقاته المختلفة.

- الإلمام بالقوانين واللوائح والأنشطة التى تحكم نظم العمل.

- القدرة على الملاحظة والتحليلالقدرة علي العمل بالجماعىالقدرة علي إدارة الوقت.

المستندات المطلوبة

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو جهاز شئون البيئة وجهين بحسب الأحوال.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات حول الوظائف المتاحة في جهاز شؤون البيئة، من هنا.