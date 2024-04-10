حزب الجيل: احتفال الرئيس السيسي مع أسر الشهداء يؤكد أن مصر لا تنساهم

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر مع أسر وأبناء الشهداء، أصبح تقليدا سنويا يؤكد حرص الرئيس والدولة على إدخال السعادة والبهجة في نفوس أبناء وأسر الشهداء، وأنّ مصر لا تنسى أبناءها الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفع راية الوطن عالية، وضحوا بأرواحهم من أجل تطهير الوطن من الإرهاب.

الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار

وأكد أنّ احتفال الرئيس بالعيد مع أبناء وأسر الشهداء يخلّد تضحيات أبطالنا الشهداء ويذكرهم بأنّ مصر مدينة لتضحيات الشهداء ولن تنساهم أبدا، وأنّهم بشجاعتهم وبطولاتهم ودمائهم الذكية التي سالت على أراضي الوطن المقدسة وأرواحهم الطاهرة التي صعدت إلى بارئها، أصحاب الفضل في الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه البلاد.

تكريم أبناء وأسر الشهداء

أكد رئيس حزب الجيل، حرص الرئيس على تكريم أبناء وأسر الشهداء في المناسبات الوطنية وفاء وتقديرا للشهداء الذين هم أحياء عند ربنا يرزقون أى يشعرون بما يقدمه الوطن لأسرهم وهذه الاحتفالات السنوية تطمئن ابطالنا فى الجيش والشرطة وهم يخوضون معارك الوطن الكبرى بأن الدولة لن تنسى التضحيات التى يبذلونها ويقدمونها من الوطن الغالى ..