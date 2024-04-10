في جو أسري مُبهج، وتزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة فنية للفنانة صفاء أبو السعود، رفقة مجموعة من الأطفال وهم يؤدون أغنية «أهلا بالعيد»، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بفستان أخضر مميز، واستعراض خاطف للأنظار من قِبل الأطفال، الذين حاوطوا الفنانة صفاء أبو سعود، تألقت الفنانة وهي تشدو بأغنيتها الشهيرة «أهلًا بالعيد» التي تعد واحدة من التُراث الفني المرتبط بعيد الفطر المبارك.

كما برعت الفنانة صفاء أبو السعود، وهي تغني المقطع المحذوف من الأغنية، على الرغم من أنّ العرض الأول لها كان في عام 1982.

كلمات أغنية أهلا بالعيد للفنانة صفاء أبو السعود

«أهلًا أهلًا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد.. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد.. سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد.. غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يا رب فى أفراحنا واطرح فيها البركة وزيد.. جانا العيد أهو جانا العيد»

«باركو وهنوا سوا واتمنوا.. باركو وهنوا سوا واتمنوا كل العالم يبقى سعيد.. كله أخوة بره وجوة.. كله أخوة بره وجوة كله فرح وهنا وزغاريد».

«غنوا معايا غنوا.. قولوا ورايا قولوا.. كتر يا رب فى أفراحنا واطرح فيها البركة وزيد.. جانا العيد أهو جانا العيد».

كلمات المقطع المحذوف من أهلا بالعيد.. غنته صفاء أبو السعود أمام الرئيس

وتقول كلمات المقطع المحذوف من أغنية أهلا بالعيد: «صفوا قلوبكم مع حبايبكم… صفوا قلوبكم مع حبايبكم مع أصحابكم في يوم العيد اكتبوا ليهم، ابعتوا ليهم كارت معايدة إن كانوا بعيد».