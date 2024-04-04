3 نصائح من «حماية المستهلك» للمواطنين بخصوص كحك العيد

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من شراء السمن مجهول المصدر، عند إعداد كحك العيد، لما له من تأثير سلبي على الصحة.

خالية من الدهون المهدرجة

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عند شراء السمن أن يكون خاليا من الدهون المٌهدرجة، وأن تكون رائحته مقبولة وخالٍ من رائحة التزنخ، فضلا عن ضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

نصائح لشراء كعك العيد

كما قدم جهاز حماية المستهلك نصائح عند شراء كعك العيد وهي:

1- لا تشتري الكعك من الباعة الجائلين.

2- يجب أن يكون من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.

3- يجب أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

4- يجب أن يكون خالي من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.

ووجه الجهاز نصائح أيضا عند شراء الدقيق وجاءت كالتالي:

1- أن يكون من مصدر موثوق فيه.

2- أن يكون الدقيق غير متكتل وناعم وأبيض اللون.

3- أن يكون خاليا من الردة الناعمة والخشنة.

4- أن يكون خاليا من الحشرات. وأطوارها مثل السوس والديدان.