بدون سمنة وسكر.. أسهل طريقة لعمل كحك العيد الدايب بمكونات اقتصادية

يمر شهر رمضان ويأتي عيد الفطر ومع وفرة من الزبدة والسمن تفكر الأمهات بإعداد طبق الكحك اللذيذ، ومع تعدد وصفات كحك العيد تبحث السيدات عن كحك بدون سمنة وسكر؛ ويكون طعمه لذيذا في نفس الوقت، وهي الوصفة التي نستعرضها في السطور التالية وفق موقع «healthyish» البريطاني، وهذه ليست وصفة الكحك المعتادة التي تذوب في فمك، ولكنها تروق للأشخاص الذين يفضلون الحلوى بشكل غير دسم.

المقادير:

250 جرام دقيق متعدد الإستخدامات

125 جرام زيت

30 جرام عسل

ملعقة صغيرة نكهة الكحك

ملعقة كبيرة سمسم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة ماء

طريقة التحضير:

لعمل كحك العيد بدون سمنة وسكر في البداية أضيفي الملح والسمسم ونكهة الكحك إلى الدقيق.

قومي بتسخين الزيت بلطف حتى يصبح دافئًا جدًا.

أضيفي الزيت الساخن إلى خليط الدقيق واخلطيه جيدًا، مع التأكد من أن جميع جزيئات الدقيق مغلفة بالزيت.

عندما يبرد الخليط ليصبح دافئًا قليلاً، أضيفي الخميرة والعسل والماء، ملعقة صغيرة تكفي لا تضيفي المزيد وإلا سيصبح الكحك جافاً جداً، مع استمرار الخلط جيدا بيدك.

ابدأي بتشكيل العجينة بين راحة يديك من خلال عمل كرات صغيرة.

سيكون متفتتًا بعض الشيء لذا قد يكون من الأسهل استخدام نوع من القالب لتشكيله.

يمكنك بعد ذلك عمل شقوق صغيرة في الكحك باستخدام شوكة صغيرة أوالمنقاش، ومرة أخرى، اضغطي برفق حتى لا يتشقق الكحك.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180-190 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لون الكحك فاتح اللون وتبدأ القاع بالتحول إلى اللون البني.

عندما تبرد رشيها بالسكر البودرة أو يمكنك الاستغناء عنه ونحتفظ بها في علبة محكمة الإغلاق لمدة أسبوع.

كحك العيد العادي

كيلو دقيق أبيض فاخر

½ كيلو سمن بلدي طبيعي.

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقة كبيرة من ريحة الكعك

¼ كوب سمسم محمص

رشة ملح

نصف كوب حليب دافئ

طريقة التحضير

لتحضير كحك العيد الدايب انخلي الدقيق وضعيه في طبق عميق وكبير مناسب للعجن، ويضاف للدقيق رشة الملح وريحة الكعك والسمسم المحمص.

قومي بغلي السمن البلدي على النار، وضعيه فوق الدقيق، مع فرك الدقيق بالسمن، حتى يتشرب السمن جميع فتات الدقيق.

افركي الدقيق بالسمن لأطول فترة ممكنه، حيث ان تلك الخطوة هي السبب في نعومة الكعك.

ضعي الحليب الدافئ ملعقة السكر وملعقة الخميرة ويتم التقليب جيدا ثم تترك لمدة 10 دقائق.