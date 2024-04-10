إلهام شاهين تشيد بمسلسل إمبراطورية ميم.. «شبه حياتنا وبيوتنا»

أشادت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بمسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي والذي عرض طوال شهر رمضان.

ونشرت إلهام شاهين البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: «عصابة إمبراطورية ميم .. هتوحشونى جدا.. اتعودت على وجودكم في حياتى كل يوم بخفة دمكم و طيبتكم و شقاوتكم ولذاذتكم وجنانكم ومشاكلكم.. بجد أحلى عصابة.. ميزة المسلسل إنه شبه حياتنا اليومية ومشاكل العيلة والأولاد بمراحل عمرهم المختلفه، بيت مصرى صميم.. فكرتوني بالمسلسلات الاجتماعيه التي تعبر عن حياة أغلب المصريين مثل أخو البنات وأنا كنت واحدة من البنات.. عيلة مصرية حقيقية».

وأضافت: «أما مختار أبو المجد فهو نموذج مثالي للأب المصري الرائع الحنون، الذى أعطى كل حياته لأولاده، حقيقى أجمل أب على شاشاتنا بطيبته وحنيته ومبادئه، كل بيت يتمنى هذا الأب الرائع، برافو خالد النبوى وعصابته اللي تجنن، وكل الممثلين الرائعين في هذا العمل المحترم، شكرا الكاتب محمد سليمان عبد الملك، و المخرج محمد سلامة، أمتعتونا بعمل قريب من قلوبنا وشبه حياتنا وبيوتنا.. بجد زعلت بعد آخر حلقه لأنكم هتوحشوني».