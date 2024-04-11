محافظة القاهرة: المرج عاصمة الكثافة السكانية.. والأزبكية والموسكي الأهدأ

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، أنَّ عدد السكان في يوليو 2023 بلغ 10 ملايين و248 ألفًا و385 نسمة، ونسبة الذكور بلغت 52% من إجمالي عدد السكان في محافظة القاهرة، ونسبة الإناث بلغت 48% من إجمالي عدد السكان، وبذلك تتقارب نسبة الذكور إلى الإناث في المحافظة.

أكبر الأحياء كثافة سكانية

وأشار تقرير محافظة القاهرة، إلى أنَّ حي المرج بالقاهرة في المركز الأول بعدد السكان بنسبة 8.4% من إجمالي محافظة القاهرة، إذ يبلغ عدد سكانه نحو 858 ألفًا و32 نسمة في يوليو 2023، يليه حي شرق مدينة نصر بنسبة 6.65% من إجمالي عدد السكان بالمحافظة، كما تبين أنَّ الأزبكية والموسكي بهما أقل سكان ويمثلان نحو 0.21%، 0.17% على الترتيب من إجمالي السكان.

عدد السكان

وأوضح التقرير أنَّ إجمالي عدد السكان في 2023 بالمدن الجديدة 446 ألفًا و849 نسمة من التجمع والقطامية والشروق وبدر، وعدد سكان المنطقة الجنوبية 3 ملايين و236 ألفًا و88 نسمة، وعدد سكان المنطقة الشمالية مليون و812 ألفًا و637 نسمة، والمنطقة الغربية 753 ألفًا و741 نسمة، والمنطقة الشرقية 3 ملايين و999 ألفًا و70 نسمة.