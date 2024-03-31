اقترح البنك الدولي، 6 أولويات سياسية واستراتيجية لانخفاض عدد السكان في مصر ليصل إلى أقل من 141.0 مليون نسمة في عام 2050، فمن المتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 159.9 مليون نسمة بحلول عام 2050 نتيجة للزخم السكاني، وفقاً لقاعدة بيانات التوقعات السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما كشفه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

يتوقع البنك الدولي انخفاض عدد السكان في مصر إلى أقل من 141.0 مليون نسمة بحلول عام 2050 في حالة تحقيق سيناريو انخفاض معدلات الخصوبة المٌتسارع 2.1 مولود لكل امرأة، في حالة تنفيذ الحكومة المصرية للسياسات الرامية إلى إبطاء النمو السكاني والاستفادة من طفرة الشباب من خلال ست أولويات سياسية واستراتيجية.

6 أولويات سياسية واستراتيجية لانخفاض عدد السكان

1- وزارة الصحة

توسيع وزارة الصحة خدمات تنظيم الأسرة في القطاع العام لتشمل جميع المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مع تحسين سلسلة التوريد وجودة وسائل منع الحمل، وإشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على نحو أكمل.

2- الحد من التسرب من المدارس

زيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس من خلال توسيع قاعدة المدارس الثانوية، وتشجيع المدارس المجتمعية وإعطاء أولوية أكبر للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

3- زيادة مٌعدل مشاركة الإناث

في القوى العاملة وتحسين إمكانية توظيف النساء من خلال الحد من عدم توافق المهارات بين تعليمهن واحتياجات سوق العمل.

4- تأخير الزواج المبكر

من خلال تمكين الفتيات وتحسين التعليم الرسمي وفرص التعليم للفتيات، وتقديم الحوافز والدعم الاقتصادي مثل التحويلات النقدية، وسن القوانين والسياسات الداعمة.

5- الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية

من خلال الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية لتوسيع نطاقه وتعزيز تعليم الفتيات وحصول المرأة على الرعاية الصحية، خاصة خدمات تنظيم الأسرة.

6- تحسين حوكمة البرنامج السكاني

من خلال إنشاء إطار مؤسسي قوي ومستقل ومستقر وتقديم الدعم القانوني والتنظيمي له، وتطوير لوحة معلومات وطنية لرصد التقدم المٌحرز في البرنامج السكاني.