عرض معلومات حساسة للبيع بعد اختراق أنظمة وزارة الدفاع الإسرائيلية

كشفت صحيفة إسرائيلية، عن تفاصيل متعلقة باختراق قراصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية؛ ليستولوا على معلومات حساسة، بحسب وصف الصحيفة التي أكدت تعرّض أنظمة الوزارة للاختراق، دون تحديد تفاصيل المعلومات.

تفاصيل اختراق أجهزة وزارة الدفاع الإسرائيلية

وبحسب ما جاء في صحيفة «إسرائيل اليوم» الناطقة باللغة العبرية، فإن القراصنة نشروا مقطعًا مصورًا على منصة «تليجرام» يوضحون فيه كيف نفذوا الاختراق، ووصلوا إلى المعلومات، كما نشروا وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلية، وعرضوها كاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 عملة بتكوين أي نحو «3.3 مليون دولار».

كما كشفت الصحيفة أن القراصنة زعموا أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وطالبوا إسرائيل بإطلاق سراح 500 سجين أمني «محتجز فلسطيني».

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية أن اختراق أنظمة وزارة الدفاع بالخطير بل أنه أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، فالمنظومة الأمنية تعد هدفا استراتيجيا للقراصنة الإيرانيين وغيرهم.

اختراقات أخرى

وقبل الاختراق الأخير، كان قراصنة أعلنوا احتيالهم على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، مطلع أبريل الجاري، وحصلوا على عدد كبير من البيانات، بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وعلى الرغم من خروج دولة الاحتلال تنفي الاختراق، كشفت مصادر مطلعة بالصحف الإسرائيلية أنه يوجد حاليا نحو 100 جيحابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت، ويبدو أن مصدرها هو وزارة العدل.