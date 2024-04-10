«أبو موتة» يعيد مشهد من فول الصين العظيم مع عريس ابنته: انطق كلمة السر (فيديو)

عقب عشرون عامًا من الفيلم الشهير «فول الصين العظيم» وربما المشهد الأشهر، الذي جمع بين الفنان محمد هنيدي «مُحي»، والفنان حمدي هيكل «أبو موتة»، الذي عرفه الجمهور بمشهد «كلمة السر» عاد الفنان حمدي هيكل يجسده مُجددًا أثناء احتفاله بحفل زفاف ابنته أمام زوجها، في مشهد جمع بين الكوميديا والأبوة في آن واحد.

بعد 20 سنة.. صاحب مقطع «أبو موتة» يعيد المشهد مع عريس ابنته

ونشر المصور أحمد سعيد «أوكا» مصور حفل الزفاف، مشهد كوميدي أعاد فيه الفنان حمدي هيكل إلى المشهد الشهير، لكنه استبدل الفنان «هنيدي» بعريس ابنته، الذي أدى المشهد بطريقة ساخرة، حازت على إعجاب الكثير.

وعلى الفور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، مُعلقين: «صاحب تريند أبو موتة الحقيقي وصل».