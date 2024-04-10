ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
02:52 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
أعمال التنقيب عن الآثار
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة المعادي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.