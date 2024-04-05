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دراما المتحدة

ضبط شخص لقيامه بالتنقيب عن الآثار في منزله بالمنوفية

كتب:

محمد بركات
01:37 م | الجمعة 05 أبريل 2024
التنقيب عن الآثار

التنقيب عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، عن قيام ميكانيكي مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكه كائن بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتبين وجود حفرة بقطر 1 متر وعمق 1 متر وعثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات