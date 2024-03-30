ملخص الحلقة 20 مسلسل بيت الرفاعي .. أمير كرارة يتورط في تجارة الآثار

انطلقت منذ قليل أحداث الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني، والذي يتورط فيه من الحلقة الأولى في كثير من الأزمات من خلال شخصية دكتور ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 20 .. أمير كرارة يتورط فى تجارة الآثار

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل بيت الرفاعي تورط دكتور ياسين في مهمة تسليم مساخيط أثناء وجوده فى منزل الريس مهدى جاء إليه رجل يتعاونان في تجارة الآثار، وطلب منه إرسال الدكتور ياسين ليعاين المساخيط لكن مهدي رفض الأمر، لكن جاء إليه ياسين وأخبره أنه موافق على هذه العملية.

وعلى الجانب الآخر، حجزت هند التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل تذاكر للسفر هي وابنتها حبيبة ابنة دكتور ياسين وأخبرت زوجها بالأمر، لكنه رافض وذهب إلى فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق وطلب منه أن يذهب لزوجته هند ليطمئنها لتظل في البلد وتلغي فكرة السفر.