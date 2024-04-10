طرح الإعلان التشويقي الثاني لفيلم ولاد رزق 3: القاضية (فيديو)

أطلقت شركة RAW Entertainment، الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3: القاضية، الإعلان التشويقي الثاني للفيلم، على كل منصّات التواصل الاجتماعي وجميع دور العرض.

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وأكد المنتج موسي عيسى أنّ فيلم ولاد رزق 3: القاضية هو الفيلم الأضخم لهذه السلسلة، ويَعِد الجمهور بتجربة سينمائية لم تخاض في الوطن العربي من قبل وصرّح بميعاد نزول الفيلم فى صيف 2024، ويضم الفيلم أسماء كبيرة في عالم التمثيل مثل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square و G creations، وتوزيع خارجي من Orient Films و Sela Studios.

قصة فيلم ولاد رزق 3

تبدأ قصة فيلم ولاد رزق 3 بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.