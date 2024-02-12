طارق العريان يكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلم «ولاد رزق 3»

كشف المخرج طارق العريان عبر ستوري حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن صورة جديدة من كواليس مسلسل ولاد رزق 3، والذي يقوم بتصويره حاليا.

ونشر «العريان» صورة تجمعه بأبطال العمل عمرو يوسف وأحمد عز وكريم قاسم.

البرومو الدعائي لفيلم أولاد رزق

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق 3 منذ فترة البرومو الدعائي له والذي سيطر علية مشاهد الأكشن والمطاردات.

وروّج مؤخرا عمرو يوسف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» للجزء الثالث من فيلم أولاد رزق من خلال نشر مجموعة صور من كواليس التصوير معلقا: «ولاد رزق القاضية مع بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري».

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم أولاد رزق 3 مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.