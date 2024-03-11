أحمد الفيشاوي عن انسحابه من فيلم ولاد رزق 3: «مواعيدي مش متوافقة مع التصوير»

أكّد الفنان أحمد الفيشاوي، أنّ اعتذاره عن المشاركة في فيلم ولاد رزق 3، لا يعود إلى زيادة حجم دور أي بطل على حسابه.

وأضاف «الفيشاوي»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب مقدمة برنامج «ع المسرح» عبر قناة «الحياة»: «الوقت لا يسمح لي بالمشاركة، واضطررت إلى ترك الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، على الرغم من نجاح الجزأين الأول والثاني بشكل كبير».

مواعيده لم تكن متوافقة مع تصوير الفيلم

وتابع الفنان أحمد الفيشاوي: «مواعيدي مش متوافقة مع التصوير، وما قيل بشأن غضبي من زيادة حجم دور عمرو يوسف مقارنة بدوري شائعة، وفي نفس الوقت، كان يجب أن يبدأ التصوير في ظل عدم تناسب هذه المواعيد معي».

واختتم بالقول: «لست منزعجًا بسبب الانسحاب من ولاد رزق 3 لأن فيلم السيستم رائعًا، وحقق إيرادات جيدة للغاية».