البلد كلها صف واحد.. أهالي طنبول بالدقهلية يتبادلون تهاني العيد بالعيش والملح

في صف طويل يمتد لعشرات الأمتار، يقف أهالي قرية طنبول بمحافظة الدقهلية، كتف في كتف بالعيش والملح، ليتبادلوا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتعبير عن مدى الترابط بين أبناء القرية، من خلال أكل العيش والملح مع بعضهم.

عادات وتقاليد قرية طنبول في العيد

تتميز قرية طنبول بالدقهلية بعادات وتقاليد مميزة، حيث يصطف الأهالي في الشوارع، ليتبادلوا التهاني والتبريكات كل عام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي أيديهم كسرة من العيش مغموسة في الملح باعتبارها رمزا للمحبة والأخوة.

يقول عبدالحميد مصطفى الشابوري، عمدة القرية، لـ«الوطن»، إن هذه العادة توارثها أبناء طنبول أبًا عن جد منذ عام 1850، إذ كانوا يقيمون وقتها الذبائح والولائم، ويجتمع الأهالى عقب صلاة العيد للتحية والاحتفال بتلك المناسبة المباركة، وتناول العيش واللحمة، وبعد فترة تغيرت العادة وأصبحت تناول العيش والملح.

العيش والملح رمز للترابط بين الجيران

يضيف الحاج محمد إبراهيم، من أهالي القرية، إلى أن هذه العادة متوارثة منذ عشرات السنين، ولا بد من إقامتها كل عام والالتزام بها عقب صلاة العيد مباشرة.

ويؤكد أن تلك العادة قد بدأت واستمرت لمدة طويلة بتقديم الخبز واللحم، لكن بعد سنوات اكتفى الأهالي بالعيش والملح.

ويواصل الحاج محمد: «نفتخر نحن أبناء القرية بهذه العادات القديمة التي تعبر عن أصالة وترابط الجيران ببعضهم البعض، فكلنا هنا في القرية أهل وبيت واحد».

جدير بالذكر أن قرية طنبول الكبرى، إحدى القرى التابعة لمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية.