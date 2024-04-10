«السكة الحديد»: تسيير 822 رحلة في أول أيام عيد الفطر

أكدت وزارة النقل انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة، لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية

وأشارت وزارة النقل في بيان لها، إلى انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط، وانتظام مواعيد قيامها، إذ جرى تسيير عدد 822 رحلة مع أول أيام عيد الفطر، منوهة بتواجد مسؤولى الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وتابع الوزارة حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، إذ يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1240 رحلة يوميا، بعدد 472 رحلة بالخط الأول، وعدد 492 رحلة بالخط الثاني، و276 رحلة بالخط الثالث، كذلك انتظام العمل بالقطار الكهربائي LRT، والذي يشمل جدول تشغيله عدد 143 رحلة يوميا.

وأكد ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو، والقطار الكهربائي الخفيف، مع الحرص على مواعيد التقاطر، وعلى النظام داخل المحطات.

حركة الملاحة في المواني

وفيما يتعلق بالمواني البحرية، أشار البيان إلى انتظام حركة الملاحة في مواني دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر، وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات.

وأكدت وزارة النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.