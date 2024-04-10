«تموين الإسكندرية» تتابع أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الفطر

أشرف المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية تموين الإسكندرية، بعد صلاة عيد الفطر المبارك.

وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان توفير الخبز البلدى المدعم للمواطنين خلال أجازة العيد، حيث تتابع الأجهزة الرقابية بالمديرية وقياداتها موقف المخابز البلدية بشكل مستمر.

غرف عمليات فرعية

أوضح القلش في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتابعة تجري من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية «إدارة تموين المنتزه- إدارة تموين شرق- إدارة تموين وسط- إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمي- إدارة تموين العامرية- إدارة تموين برج العرب»، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

متابعة مستمرة

لفت المهندس محمود القلش، إلى أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تنتشر بين المواطنين في المخابز والأسواق، لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة.

كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها ومدد صلاحيتها، وما زالت غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.