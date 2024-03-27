«تموين الإسكندرية»: التحفظ على سيارة محملة بنصف طن دقيق مدعم بدون فواتير

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تم ضبط سيارة تابعة لأحد المتعهدين المرخصين بنقل الدقيق المدعم لتجميع 10 شيكارات دقيق بلدي مدعم، حيث يبلغ وزن الشيكارة 50 كجم «نصف طن دقيق مدعم»، بدون فواتير من المطحن الخاصة بتلك الكمية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

متابعة حركة تداول الدقيق

وأشار القلش إلى أن المديرية، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة حركة تداول الدقيق المدعم.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة حركة تداول الدقيق المدعم.

حملة على المخابز البلدية

وكانت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام على الرقابة، وأحمد حسن، مفتش الرقابة بالمديرية، قد قامت بالتعاون مع إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، بحملة تموينية على المخابز البلدية، والتي أسفرت عن ضبط السيارة وتحرير محضر المتعهد، مع استمرار الحملات على كل ما يتعلق بالسلع الغذائية المدعمة.