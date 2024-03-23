«تموين الإسكندرية»: تحرير 136 محضرا للمخالفين في حملات رقابية على الأسواق

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين في الإسكندرية، إن إدارة المنتزة برئاسة رضا حسن، شنت حملات أسفرت عن عدة نتائج، وهي كالتالي:

-تحرير عدد 36 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لمستودع اسطوانات بوتاجاز مخالف.

- تحرير محضر لسوبر ماركت بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 250 عبوة لبن مختلفة الأصناف.

- تحرير عدد 12 محضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 19 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

ضبط مخابز في حي شرق

وأضاف «القلش»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني الجزار شنت حملات أسفرت عن التالي:

- تحرير عدد 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر لبقالين تموين مخالفين

- تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد

- تحرير عدد 3 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد 493 علبة سجائر متنوعة وعدد 2520 فلتر.

- تحرير عدد 8 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

- تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- تحرير عدد 4 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، وفريق العمل التابع لها بحملات فى نطاق الإدارة والتي أسفرت عن التالي:

-تحرير عدد 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد 12 محضر عدم حمل شهادات صحية

تحرير عدد 11 محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الإدارة و تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن:

تحرير 29 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 8 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات لعرضها على وكيل النائب العام.