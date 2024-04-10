عضو فرقة «مسار إجباري» يعلن وفاة مهندس الصوت هاني حنا

أعلن أيمن مسعود، عضو فرقة «مسار إجباري»، وفاة مهندس الصوت هاني حنا، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وفاة مهندس الصوت هاني حنا

وكتب أيمن مسعود: «مع السلامة يا هاني حنا.. وشكرا على كل حاجة اتعلمناها منك وعلى كل مرة ساعدتنا فيها.. هاني من أحسن وأجدع مهندسين الصوت، وكان له دور مهم جدا في مشهد الموسيقى المستقلة».

أضاف: «فاكر أول مرة اشتغلنا مع بعض كان تقريبا سنة 99 في حفلات بيت الهراوي لما كنت في فرقة الحب والسلام، وبعدها مكتبة إسكندرية والأوبرا، وفي بدايات مسار إجباري اشتغلنا مع بعض كتير.. حتوحشنا يا هاني».