خطفت الأنظار في مسار إجباري وبدون سابق إنذار.. من هي الفنانة جهاد حسام الدين؟

أدوار المرأة وأداؤها الفني المميز وحضورها القوي أكثر ما لفت الأنظار إليها، إنها الفنانة الشابة جهاد حسام الدين، إذ ظهرت على الشاشة ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 في النصف الأول والثاني، لتتألق في العديد من الأدوار بتقديم شخصية «حنين» في مسلسل مسار اجباري، و«نهى» في مسلسل بدون سابق انذار، لتثبت قدرتها على التمثيل، حتى نالت إشادات واسعة مع توقعات بمستقبلٍ فني غير تقليدي.

رحلة التمثيل

العديد من الأعمال الفنية خاضت فيها رحلة التمثيل، بعد حصولها على العديد من الورش التمثيلية في تركيا وفرنسا ومصر، لتقدم مسلسلات منها «قابيل» و«ليه لأ» و«فرق خبرة» و«حكايات جروب العائلة» و«بين السطور»، وتطلع الكثيرون من الناس لمعرفة معلومات أكثر عنها.

بعدما ظهرت في دراما رمضان 2024 لتلفت الأنظار في مسلسل مسار إجباري بدور الشخصية الأنانية التي تهوى النجاح لذاتها فقط وفي طريقها تهمش وتطيح بالآخرين، وبدور الزوجة المسؤولة التي تحمل على عاتقها مسؤولية كل أفراده في مسلسل بدون سابق انذار.

من هي الفنانة جهاد حسام الدين؟

بالتزامن مع ظهور جهاد حسام الدين خلال مسلسلات رمضان، نستعرض معلومات عنها بحسب حديثها في لقاء تلفزيوني لها في أحد البرامج:

أحبت الفن والغناء منذ الصغر.

درست الفن والسينما في تركيا وفرنسا.

درست التمثيل من منظور الجسد والحركة.

درست في مدرسة الرقص المعاصر.

درست في فرنسا التمثيل بلغة الجسد.

قدمت عدد من الأعمال التلفزيونية، وكان ظهورها الفني الأول من خلال إعلان مع الفنانة مريم عوف، ومسلسل قابيل في عام 2019.

كان أول تجربة غنائية لها من خلال مسلسل بطن الحوت.

قدمت جهاد حسام الدين في الأدوار السينمائية فيلمين منذ بدايتها وهما «رأس السنة وفرق خبرة».

حب التمثيل

أحبت الفنانة جهاد حسام الدين الفن وبدأت التمثيل منذ الصغر، ووفقًا لحديثها: «كنت مسافرة إسطنبول لمدة سنة للدراسة، ودخلت بروجرام مسرح غنائي، وبدأت بالغناء وبعد 8 أشهر قررت أمثل، وبعد سنة جيت وبدأت أدخل ورش مصرية، أول حاجة عملتها إعلان مع أستاذة مريم أبو عوف، بعد ما قدمت وعملت أوديشن في ورش كتير، وبقيت من أوائل الناس اللي بيكلموها من كتر ما بروح».

لتقدمها مريم أبو عوف للمخرج مودي شاهين: «من هنا بدأت الانطلاقة في التمثيل، وبقيت بركز على كل الخطوات إللي بعملها وبطلع من الأدوار الجزء إللي مش باين فيها، وبيبقى في اجتهاد على كل نواحي الدور عشان يطلع في أحسن شكل ممكن»، لتعبر عن أمنيتها في تقديم العديد من الأدوار الفنية من الأكشن والكوميدي والدراما الاجتماعية.

وعن حبها للغناء أوضحت أنها اكتشفت ذلك من الصغر: «من وأنا صغيرة اكتشفت صوتي، والأستاذ أحمد فوزي اكتشفني وقدمني لخالد الجبري ودخلت ورش تعليم الغنا وطبقات الصوت، وقدمت كل أغاني مسلسل بطن الحوت»، لتعبر أن أكثر ما تحبه هو اتقان أي شيء تقدمه: «بتبسط لما بقدوم الجوانب المختلفة مني، وبحلم أمثل مع الفنانة منى ذكي والفنان محمد ممدوح ومحمد فراج»، وتذكر أن مثلها الأعلى المخرجة كاملة أبو ذكري.