حسام مصطفى يكتب: «مسار إجباري».. عن دراما المدينة وإشكاليات القدر

انتهت حكاية ابنَى عمر البرنس «على وحسين»، أو ابنى القدر، الذى لا يُحاكم ولا يُسأل ولا يتهم، الأخوين غير الشقيقين اللذين جمعهما التورط، أحد أهم فصول رواية القدر، واختارت الحياة ألا يفترقا بمحض إرادتهما الحرة، بعد أن وجد كل منهما فى الآخر الجانب المفقود وعلاجاً للنتوءات التى خلفتها الحياة، وملأً لكل ثغرة أو نقص فى شخصيتهما، تلك العلاقة هى إحدى عطايا الأقدار التى تمنحها وتسلب الحق فى رفضها أو ردها، تلك العلاقات القدرية الناتجة عن فعل التورط.. تخلط المشاعر وتوقظ مراكز التأمل، ويفتح بموجبها سلسال من علامات الاستفهام، حول مرادفات مرتبطة بالوجود.. الحرية.. الاختيار.. الجبر.. الإرث، وموقفنا منها، نتعايش بها ومعها ربما نصل إلى ما يخالف توقعاتنا؟.. أم نقف ونرفض ميلاد حقائق جديدة فى الحياة؟

تلك المعانى الفكرية والضمنية تولدت مما انطوت عليها التجربة الدرامية «مسار إجبارى»، التى انطلقت من داخل غرف أحد المستشفيات، حيث يرقد «عمر البرنس»، الموظف البسيط بالطب الشرعى، على فراش المرض، والذى قرر أن يتخلص مما يثقل ضميره، بجمع ابنه الكبير «على» من زوجته الأولى «إحسان»، و«حسين» ابنه من زوجته «عنايات» لينهال على الشابين بخفايا آخر العمر، بأنه متزوج من أخرى منذ عشرين عاماً، ونتج عن هذا الزواج ابنه «حسين» أو «السونس»، ولم يفرغ الأب من مفاجأته، بل فاجأ الأبناء بأنه متورط فى القضية التى شغلت الرأى العام، وهى مقتل الباحثة «حبيبة الكردى»، والمتهم فيها الأستاذ الجامعى «د. صفوت مصباح»، وأنه ينتوى أن يعترف بجريمة تزوير الأدلة بمجرد خروجه من المستشفى، لكن الجهة التى اتفقت مع عمر البرنس لم تترك له مجالاً لتحقيق ما أراد وتزهق روحه، ليجد الأبناء أنفسهم مطاردين ومحملين بإرث ذنب الأب وقراراته وإراحة ضميره بعد أن التقاه الموت، وتبرئة متهم ينتظره الموت فى غرفة الإعدام، مما لا يدع لهما فرصة للالتفات إلى المعاداة أو الافتراق، كما يجدون أنفسهم متورطين فى اختبارات الدنيا والنفس بشكل جبرى، تهدم هزائم تلك الاختبارات ما بداخلهما من حواجز خراسانية حالت بين أرواحهما وبين الحياة، وتطبب ندبات مشاعرهما، ليكتشفا ما كان خفى داخلهما.

قدر «مسار إجبارى» كقدر الحكايات البسيطة التى تحمل بين طياتها كُنى تفوق بساطتها، ومجازات فكرية وفنية تستحق تأملها ومحاولة قراءتها، فبداية من عنوان الحكاية «مسار إجبارى» وما يحمله من دلالة مباشرة تتسق مع طبيعة الرحلة الجبرية لبطلى المغامرة «على وحسين»، ومن ناحية أخرى، هو اسم إحدى أهم الفرق الموسيقية الثائرة التى عبرت عمّن هم فى نفس الفئة العمرية لبطلَى الحكاية، مروراً بشارة المسلسل التى غناها «طارق الشيخ» وما يمثله من صورة ذهنية مرتبطة بالشعبوية والشجن، يقاسمه الغناء هانى الدقاق، صوت فرقة مسار إجبارى، وما يثيره صوته من اختلاف وحضور خاص، هذا المزيج الصوتى مهد لحالة التداخل بين عوالم «على وحسين» المتنافرة داخل المدينة، تلك المدينة الغريبة التى أسلمت روحها إلى رجل القانون «مجدى حشيش»، يضع فلسفتها ويسن قوانينها ويكتب دستورها، ويسير مصائر أبنائها، حسبما شاء بأفكاره ومبادئه مجهولة المصدر، تلك المدينة التى لفظت أبناءها من داخلها إلى هامشها، وولدت بداخلهم شعور الاغتراب، فطالب الحقوق «على عمر البرنس» يجد خلاصه فى السفر إلى فرنسا لاستكمال مشواره العلمى، كما يتمحور طموح «حسين» فى نقل مشروعه إلى مكان آخر غير المكان الذى ترسو على أحد أرصفته عربته، حيث لا تسأله الزبائن عن أسعار ما يبيعه، كلاهما غير راضٍ عن مكانه فى المدينة، يتعايشان معها مع افتقاد الرضا، ما يجعلهما يلجآن إلى التحايل كوسيلة لمقامهما المؤقت، فالأخ الأكبر «على» رغم تفوقه الدراسى فإنه يؤجل تخرجه فى الجامعة حتى لا يقع تحت طائلة التجنيد، ويمارس التدريس فى مركز خاص للطلبة الذين سبقهم دراسياً، ويتولى القضايا من الباطن بهدف ادخار مصروفات المنحة، وحتى لا يطلب من والده نقوداً بسبب علاقتهما المتوترة، ولا يتردد «حسين» فى استخدام وسيلة الرشوة والإكراميات من أجل الإبقاء على المشروع الذى يمثل له كل ما يملك فى تلك المدينة التى تحولت تحت إدارة المخرجة نادين خان إلى بطل وتجربة بصرية، وليس مجرد مكان تدور فوق سطحه الأحداث، بل تمظهرت المدينة كشاهد على الأحداث وأبطالها، تتعكر وتصفو، تهدأ وتغضب، تشرق وتغرب، يبطئ إيقاعها ويسرع، يختنق قمرها وراء قضبان سمائها ويتحرر منها حسب حالة الأحداث وحالة أبطالها الظاهرية والنفسية.

إن غياب التفسير والأسباب وراء ما عليه شخصيات «مسار إجبارى»، مسح العمل الدرامى بالطابع الروائى الذى يفتح آفاقاً للتخييل والتوقع، والنسج لما هو مبهم وغير مرئى، فنحن لا نعرف أسباباً ما جعلت مجدى حشيش فيما هو عليه، ولا نعرف ما الذى حمل «عمر البرنس» على الزواج من «عنايات» رغم أنه متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ولا نعرف أسباب تقارب «إحسان وعنايات» رغم الطبيعة الأنثوية وتباين المستوى الفكرى والاجتماعى والتعليمى بينهما، فالخروج من إطارات السببية فى العلاقات واندفاعية قرارات الشخصيات هى ما أخرجت دراما العمل من إطار استهلاك الحدث واستهلاكية نمط الشخصيات. غلب على استراتيجية سرد «مسار إجبارى» النمط الخطى، إلا من بعض مواضع الأحداث، حيث لجأت نادين خان إلى أسلوب التقديم والتأخير وتوتير المشاهد وتسجيلية الصورة الصامتة، ما خلق انفعالات جمالية.

إن الطواف حول فكرة قوة الظلم فى مواجهة قوة الضعف واستنفارها فكرة أبدية مضمونة بلا تاريخ صلاحية، هذه الفكرة خلقت حالة ملامسة الموضوع لدى المتلقى والالتفاف حول العمل، ليس فقط الفكرة، وإنما الفئة العمرية لأبطال الأحداث «على وحسين»، هى ما ساعدت على تشكيل توجه واستهداف العمل الدرامى.