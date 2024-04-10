عاجل.. لأول مرة في مصر.. توفير تطعيم ضد مرض جلدي معدي.. أمل كبير

كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالمصل واللقاح، تفاصيل شحنة تطعيم ضد الحزام الناري لأول مرة في مصر، موضحا أنه عبارة عن مرض جلدي يسببه نفس الفيروس المسبب للجديري المائي «فاريسيلا زوستر فيروس»، لافتا إلى أنه بعد التعافي من الجديري، يدخل الفيروس في مرحلة كومون في أجزاء داخل الجهاز العصبي، ويظل كامنا لفترات طويلة تصل لعشرات السنوات.

وتابع مدير التطعيمات في تصريحات لـ«الوطن»، مع تقدم العمر أو التعرض لظروف تؤثر سلبا على المناعة، ينشط هذا الفيروس، ويسبب الحزام الثاني المسمي الهيربس زوستر، لذلك وفرت مصر التطعيم ضده.

الحزام الناري ينتقل من المرضى إلى الأصحاء

وأوضح «محمدي» أن الحزام الناري يختلف عن الجديري، حيث يشمل جميع الفئات العمرية، ويؤثر أكثر مع كبار السن وأصحاب المناعة المنخفضة، لافتا إلى أنه مرض معدي، وينتقل من الشخص المريض إلى السليم، في حال استنشاق الفيروس الناتج عن الحويصلات الجلدية.

وأكد الدكتور مصطفى محمدي، أنه في حال عدم الحصول على اللقاح للحزام الناري، لا يوجد أجسام مضادة للجدري المائي لمهاجمة المرض، لذلك لا بد من الحصول على التطعيم لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.