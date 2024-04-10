«الحرية المصري»: تكريم الرئيس لأسر الشهداء اليوم «رسالة وفاء»

ثمن رجاء عطية أمين حزب «الحرية المصري» بالمنيا، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء.

الاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء من قوات الجيش والشرطة

وقال «عطية» لـ«الوطن»، إن الرئيس يحرص على الاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء من قوات الجيش والشرطة، في رسالة تؤكد اهتمام مصر بأبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ووفاء وتقديرا للشهداء ولما قدموه للوطن.

تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة

أضاف أمين حزب «الحرية المصري» بالمنيا، أن هذا التقليد يؤكد تقدير الرئيس لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين خاضوا معركة ضد الإرهاب ونجاحوا في اقتلاع جذوره.