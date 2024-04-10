طريقة عمل الرنجة المدخنة في عيد الفطر.. أكلة شعبية مميزة

مع حلول عيد الفطر المبارك يزداد الإقبال على تناول الرنجة المدخنة، التي تعد من ألذ الأكلات الشعبية بالنسبة لكثيرين، ولأن البعض لا يميل إلى شراء مثل هذه الأكلات من المطاعم، بل يُفضل إعدادها في المنزل ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق؛ نستعرض طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل.

طريقة عمل الرنجة المدخنة

تحتاج طريقة عمل الرنجة المدخنة في المنزل، إلى توفير مجموعة من المكونات بكميات محددة، كالتالي:

- كيلو سمك رنجة طازج.

- كوب ملح خشن.

- ماء.

- خشب خُضري ويفضل خشب البلوط.

- مدخن، ويمكن استخدام موقد غاز مع ورق ألومنيوم.

طريقة عمل الرنجة المدخنة بالخطوات

بعد توفير المكونات السابقة، فإن طريقة عمل الرنجة المدخنة تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».

تنظيف الرنجة:

- تنظيف السمك من الداخل والخارج وإزالة الأحشاء والخياشيم.

- غسل السمك جيدًا بالماء.

التتبيل:

- وضع الماء والملح في وعاء كبير وتحريكه حتى يذوب الملح تمامًا.

- وضع سمك الرنجة في المحلول وتغطيته وتركه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

التجفيف:

- إخراج سمك الرنجة من المحلول وغسله بالماء.

- تعليق السمك على خيوط أو أسياخ في مكان مُظلم وجيد التهوية لمدة 24 ساعة أخرى حتى يجف تمامًا.

التدخين:

- تسخين المدخن أو موقد الغاز.

- وضع رقائق الخشب على الفحم أو على شعلة الموقد.

- تدخين السمك لمدة 4-6 ساعات على حرارة منخفضة، مع الحرص على مراقبة درجة الحرارة والتحكم بها.

التبريد:

- إخراج السمك من المدخن وتركه ليبرد تمامًا.

رنجة مدخنة بمذاق شهي

للحصول على طبق رنجة مدخنة بمذاق رائع، يمكن اتباع النصائح التالية:

- إضافة بعض التوابل إلى المحلول مثل الفلفل الأسود أو الكزبرة.

- استخدام نشارة الخشب بدلاً من رقائق الخشب.

- تخزين الرنجة المدخنة في الثلاجة لمدة أسبوعين.