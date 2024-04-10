طريقة عمل الرنجة الإسكندراني.. طبق شهي ومميز في عيد الفطر المبارك

تعتبر الرنجة الإسكندراني واحدة من الأكلات الشعبية المفضلة بالنسبة لكثيرين، إذ يُقبلون على تناولها في مناسبات مختلقة، لا سيما في أول أيام عيد الفطر المبارك؛ لذا ومع حلول عيد الفطر 2024، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل الرنجة الإسكندراني التي يجهل أسرارها كثيرون ويضطروا إلى شرائها جاهزة من المحلات والمطاعم.

طريقة عمل الرنجة الإسكندراني

وحول طريقة عمل الرنجة الإسكندراني فإن تحضير طبق الرنجة الإسكندراني يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات المختلقة بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات طبق الرنجة الإسكندراني

4 سمكات رنجة منقوعة في الماء والخل لمدة 3 ساعات على الأقل.

4 حبات طماطم مقطعة شرائح.

2 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

1 فلفل أخضر حار (اختياري).

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب ماء.

ربع كوب طحينة (اختياري).

ربع كوب بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات تحضير الرنجة الإسكندراني

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل الرنجة الإسكندراني تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

تنظيف الرنجة جيدًا من الرأس والحوصلة والعظام، ثم غسلها بالماء البارد. تقطيع الرنجة إلى شرائح متوسطة الحجم. خلط الطماطم والبصل والفلفل الأخضر في وعاء كبير. إضافة عصير الليمون والخل والكمون والفلفل الأسود والزيت والماء إلى الخليط ومزج المكونات جيدًا. إضافة الرنجة إلى الخليط وتقليبها حتى تتغلف جميع المكونات. ترك الرنجة في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل حتى تتشرب النكهات. تقديم الرنجة مع الخبز الطازج والسلطة الخضراء.

رنجة إسكندراني بمذاق رائع

وللحصول على أفضل مذاق لطبق الرنجة الإسكندراني، فإنه يمكن اتباع النصائح التالية: