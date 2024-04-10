طريقة تحضير الرنجة في العيد.. 3 وصفات مختلفة للوجبة الرسمية

الرنجة أكثر وجبة سمك مملح عشقها المصريين، وارتبط تناولها بعيد الفطر وأعياد الربيع وشم النسيم، وتتعدد وصفات تحضير وتقديم الرنجة ولكن الأهم إجادة خطوة تنظيفها حتى يسهل الحصول على لحمها مخلي فيليه فقط، ومع حلول عيد الفطر المبارك يبحث البعض عن طريقة تحضير الرنجة للأكل.

طريقة تحضير الرنجة للأكل

ويوضح تقرير نشرته قناة «CBC سفرة» طريقة تحضير الرنجة للأكل، إذ تتمثل أولى الخطوات المهمة في شراء الرنجة من مصدر موثوق به وفحصها جيدا، والتأكد أنّ سمكة الرنجة ذهبية اللون متماسكة، ولا توجد أي تهتكات للجلد والأنسجة أو ظهور لأي قطع لحم، وعدم تواجد أي فطريات أو بقع ملونة تؤكد فسادها.

وللتأكد من صلاحية الرنجة للأكل، يجب شم رائحتها خاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل والضغط عليها، فإذا ظهرت أي مادة لزجة أو رائحة كريهة تكون السمكة فاسدة، مع مراعاة شراء الرنجة التي تكون معروضة في ثلاجات العرض وليس في الهواء، حتى لا تقف عليها الحشرات وتتلف وتنمو البكتيريا عليها.

خطوات تنظيف الرنجة

وأما الخطوة الثانية في طريقة تحضير الرنجة للأكل هي التنظيف، إذ تتعدد وصفات تحضير وتقديم الرنجة، ولكن الأهم إجادة تنظيفها وتخليتها حتى يسهل الحصول على لحمها فيليه فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- نضع الرنجة في طبق، ونقطع الرأس بواسطة سكين حاد وارمِها.

- مرر طرف سكين حاد برفق على جانب ظهر السمكة الملاصق للرأس ناحية الشوك؛ لقطع الجلد فقط دون الوصول للحم.

- اسحب طرف الجلد من أعلى إلى أسفل لنزعه بالكامل بمنتهى السهولة من الجانبين.

- افتح جسم السمكة نفسها وفرغ قلب بطنها الداخلي، وارفع البطروخ ثم ضعه جانبًا في طبق لتقديمه، ثم قم بنزع العمود الشوكي «السلسلة» منها وتخلى من اللحم ثم ترمى.

- تأكد أنها خالية من أي شوائب أو بقايا بطنها السوداء.

- يقطع فيليه الرنجة «اللحم المخلي»، وينقع في الزيت والليمون لساعة على الأقل ثم يوضع في طبق التقديم.

الرنجة سبريد

المكونات:

2 بصل كبيرة

2 فص ثوم

رنجة مخلية أو فسيخ مخلي

زيت

كوب صغير عصير ليمون

ملعقة كبيرة خل

3 ملعقة كبيرة طحينة

ليمونة كاملة

فلفل أخضر حار أو رومي حسب الرغبة

كمون

شطة

بابريكا

طريقة التحضير

- تخلى سمكة الرنجة أو الفسيخ حسب الرغبة وينزع كل الشوك منها تماما، ثم تنقع في الزيت لأكثر من ساعة حتى تلين وتفقد ملوحتها إن كانت حادقة.

- يفرم البصل والفلفل ثم توضع عليهما السوائل كالخل والزيت وعصير الليمون.

- يوضع اللحم الصافي للفسيخ أو الرنجة في الكبة مع المكونات السابقة وتخفق جيدا لتمام التجانس ويصبح قوام الخليط سائل خفيف، ثم تضاف له التوابل الكمون والبابريكا حتى تعطي لون أحمر والشطة حسب الرغبة.

- توضع الطحينة على باقي المكونات في نهاية التحضير حتى تعادل الطعم المالح والحار مرة واحدة، وتقدر حسب الرغبة مع مراعاة كميتها وعدم الإفراط فيها، لأنها ستزيد من سمك الخليط السابق وتحوله لعجين كما أنها ستخفي طعم المكونات الأخرى.

- تقطع الليمونة الكاملة على الطبق عند التقديم.

موس الرنجة

المكونات:

رنجة

طحينة

بنجر مسلوق

حمص مسلوق

كزبرة خضراء

ليمون

طريقة التحضير:

في الكبة، تضاف الرنجة مع باقي المقادير وتخفق.

في طبق التقديم، يضاف الخليط ويقدم.

مكرونة الرنجة

المكونات:

رنجة

طحينة

بنجر مسلوق

حمص مسلوق

كزبرة خضراء

ليمون

طريقة التحضير:

- يشوح البصل مع الطماطم والشبت.

- تضاف الرنجة وعصير الليمون والكمون والفلفل والزيتون.

- تضاف المكرونة وتقلب مع الخليط وتقدم.