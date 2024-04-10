3 مشروبات تخلصك من حموضة الرنجة والفسيخ.. «تنعش وترطب الجسم»

مع حلول عيد الفطر المبارك الذي يعقب 30 يومًا من الصيام عن الطعام وخاصة الأكلة المحببة للمصريين «الفسيخ والرنجة»، يفكر البعض في طريقة لتناولهما دون الشعور بالتعب الشديد في اليوم الذي يليه، إذ يمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال مجموعة من المشروبات المختلفة تقلل من حدة الرنجة والفسيخ، وتقلل الحمو والحرقان الذي تسببه تلك المأكولات في المعدة وقتها.

وبحسب الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، فإنّ هناك بعض المشروبات التي تخلصك من الحموضة والحرقان التي تعقب تناول الفسيخ والرنجة تتمثل في الآتي:

ليمون بالنعناع

يحسن عصير الليمون بالنعناع من عمل الجهاز الهضمي، لاحتوائه على ألياف غذائية مهمة لعملية الهضم، وهو ما يساعد في هضم الرنجة والفسيخ بعد تناولها، كما يساعد ذلك المشروب على زيادة نشاط الجسم، وإضفاء الشعور بالانتعاش، كما يضييع رائحة الفم السيئة بعد تناولها.

عصير برتقال

يلعب عصير البرتقال دورا مهما في تنظيم الجسم من السموم، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الذي يساعد في تخلص الجسم من السموم.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أكثر المشروبات التي تساعد الجسم على التخليص من السموم وتطهيره بعد تناول أكلة الرنجة والفسيخ، لذلك احرص على تناول كوب من الشاي الأخضر بعدها.

نصائح لتناول الفسيخ والرنجة

- يجب عليك شرائها من مكان موثوق به تضمن نظافته.

- الحرص على تناول الكثير من الخضروات الورقية والفاكهة لتعوض جسمك بالترطيب الذي يحتاجه.

- تنظيف الرنجة والفسيخ جيدا، ونقعها وقت طويل في محلول من الخل والليمون والزيت لتطهيرها.

- ينصح بتناول الرنجة والفسيخ المُعدة منزليًا فقط.

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية عقب تناول الفسيخ والرنجة، إذ أنّ تناول البصل الأخضر والليمون والمأكولات التي يشاع عنها أنها مطهرة للأمعاء لا فائدة منها.