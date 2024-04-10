رامي جمال يطرح أغنية «خليني أشوفك» (فيديو)

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «خليني أشوفك» عبر قناته بمنصة «يوتيوب».

ونشر رامي جمال الأغنية، وعلق عليها بقوله: «خليني أشوفك حاليا على قناتي على اليوتيوب، كل عيد وأنتم طيبين، يا رب يعجبكم الألبوم.. خليني أشوفك كلمات زياد حسن - ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، الفيديو من إخراج ريان الفايز».

رامي جمال يستأنف نشاطة الفني

واستأنف رامي جمال، نشاطه الفني بعد فترة إجازة طوال شهر رمضان.

وكان رامي جمال قد أعلن منذ أيام، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، توقف نشاطة الفني في رمضان، قائلا: «وحشتوني جدا، وإن شاء الله ميعادنا بعد رمضان، وسؤال مهم: هل تحبون ألبوما كاملا أم أغاني سنجل كل أسبوع؟».