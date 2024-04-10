ناقد يشيد بأداء كريم عبدالعزيز في آخر مشاهد الحشاشين: أعظم لحظاته كممثل

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور، بأداء الفنان كريم عبدالعزيز في الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين.

وكتب «عبد الشكور» عبر حسابه بـ«فيسبوك»، قائلا: «أعظم لحظات أداء المشخصاتي كريم عبد العزيز في الحشاشين، بل لعلها أعظم لحظاته كممثل عموما حتى الآن».

وأضاف أن «هناك طبعا شغل المكياج والمؤثرات البصرية، وشغل مدير التصوير حسين عسر، الذي جعل حسن الصباح العجوز، مثل الشبح الغارق في ظلام قادم مباشرة من لوحات رمبرانت، وهناك قطعات المونتير أحمد حمدي السلسة، بين أحجام اللقطات، فكأنها لقطة واحدة ممتدة ومؤلمة، وهناك طبعا المخرج بيتر ميمي، اللي اختص الشخصية بلقطات قريبة وقريبة جدا، تكاد تجعلنا نراها من الأعماق، واللي ضبط إيقاع المشهد البطيء، واللي وظّف كل العناصر لتتلاءم مع الدراما».

وتساءل عبد الشكور: «فين بقى إبداع كريم؟، الإبداع في أصعب حاجة لأي مشخصاتي، وهي تركيز التعبير في نظرة العين، الشخصية جثة هامدة تقريبا، ونبرة الصوت واحدة وواهنة، لكن الشغل كله على التعبير بالعين، وهي تعبيرات عجيبة، تجمع بين الذهول والهزيمة والسؤال والألم العميق، وأحيانا تبدو فارغة تماما، بعد أن فرغ العقل نفسه».

واختتم قائلا: «أنا عارف إن كريم مخرج ودرس سينما، بس ده مش كفاية.. المستوى ده لا يتحقق الا بأمرين: موهبة عظيمة، وامتلاء كامل بالشخصية، فكأنه هي بتمامها، ويجب أن يعبر عن منطقها بكل قوة، حتى لو كان يرفضها من داخله، وده ببساطة جوهر فن التشخيص».