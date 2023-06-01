مراسم عقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

انطلقت مراسم عقد قران الأمير حسين والآنسة رجوة آل سيف في المملكة الأردنية، وسط حشود كبيرة ورفيعة المستوى من الحضور.

مراسم عقد القران

ووصل ولي العهد الأردني الأمير حسين مرتديا الزي العسكري إلى قصر زهران، لينضم إلى ضيوفه في القصر، لتصل بعد ذلك العروس رجوة خالد آل سيف إلى القصر ذاته برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، للإعلان عن عقد القران.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وشهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والأمير حسن بن طلال على عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله، ورجوة السيف، في قصر زهران مساء اليوم الخميس.