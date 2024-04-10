احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور.. أضرار صحية لا تتوقعها

احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور، مفاد رسالة وجهتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، لتجنب الأضرار الصحية التي تحدث نتيجة الإكثار من تناول مثل هثل هذه الحلويات، فما أضرار الإكثار من تناول الكعك والبيتي فوي وباقي أنواع الحلويات الأخرى؟

احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور

وجهت وزارة الصحة رسالة تحت عنوان: احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، موضحة أن كثرة تناولها يؤثر على الجهاز الهضمي للجسم، لافتة إلى أن الكعكة الواحدة تحتوي على حوالى 200 سعرة حرارية و35% دهون و35% نشويات و30% سكريات، والبيتي فور أو البسكويت يحتوي على حوالي 60 سعرة حرارية.

أضرار الإفراط في تناول الكعك والفسيخ والرنجة

جاءت رسالة احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، ورفع التوعية لدى المواطنين بشأن العادات الغذائية السيئة التي يجب البعد عنها خلال الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

كما أن الإفراط في تناول الكعك والفسيخ والرنجة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، يأتي بتأثيرات سلبية على الصحة الجسدية للشخص، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض القلب والكلى، حسب توضيح الدكتور سيد حامد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، الذي أوضح أن الإكثار من تناول هذه الأطعمة معًا عقب ساعات الصيام الطويلة في الصباح وبعد صلاة العيد مباشرة يصيب الجسم بالتلبك المعوي وعُسر الهضم، لاحتوائها على الموالح والدهون والسكريات.

ومن المشكلات الصحية التي تحدث نتيجة الإفراط في تناول الكحك والرنجة والفسيخ:

- مشكلات صحية لمرضى الكلى، لأنه يزيد من خلل وظائفها.

- ضعف في عضلة القلب.

- يجعل الجسم عرضة لأنواع عديدة من البكتيريا.

- احتباس للماء في الجسم.

- يعتبر من الخطورة تناولهم معًا خاصةً للحوامل والأطفال ومرضى القلب ولمرضى الضغط.