نيقولا معوض عن مشاركته في مسلسل الحشاشين: «لما قريت دور عمر الخيام خفت»

أعرب الفنان نيقولا معوض، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل الحشاشين، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024.

ونشر نيقولا معوض مشهدا له من المسلسل، معلقا: «طول عمري بحبّ الإنسان، النفس البشريّة.. لمّا قريت دور عُمَر الخيّام خفت، بَسّ في نفس الوقت تحمّست.. خفت لإنّ عُمَر الخيّام عظيم، عظيم بالنسبة لنا، عظيم في اللي عملو، بَسّ تحمّست لإنّه ما كنش كده بالنسبة لنفسه.. تحمّست لإنّ المسلسل ما اتناوِلش عُمَر الخيّام من برّه، زي ما احنا بنشوفه، تناوِل عُمَر الخيّام بالنسبة لنفسه، تحمّست لإن المسلسل ما تناوِلش القشرة، تناوِل نواة عمر الخيّام، صراعاته، تقلّباته، حيرته، تَوَهانه».

وتابع: «كان سهل قوي تمجيد وتبجيل عُمَر الخيّام، بَسّ كان هيبقى شخصيّة "كليشيه" متشافة من برّه ما لهاش أي بُعد.. زيها زي (للأسف) معظم الشخصيات التاريخية اللي احنا بنتناولها في أعمالنا.. معظم الأوقات بنصوّر الناس المهمة حسب نظرتنا ليهم مش نظرتهم لنفسهم ولا واقعهم. ما من عظيم عظيم في عين نفسه، شُكراً من القلب».

مسلسل الحشاشين

شارك في بطولة مسلسل الحشاشين، عدد كبير من النجوم: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.