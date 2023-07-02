نيقولا معوض يكشف مفاجآت عن زوجته: جنوب أفريقية ومتطوعة في خدمة اللاجئين

تحدث الفنان نيقولا معوض عن زوجته وأسرته وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» لافتًا إلى أنه متزوج منذ فترة ولديه طفلة عمرها عام واحد وترافقه أسرته دائمًا إلى أي مكان.

تعرف على زوجته أثناء عملها كمتطوعة في مجال خدمة اللاجئين

وكشف معوض كواليس تعرفه على زوجته لافتًا إلى أنها من جنوب أفريقيا وتعرف عليها أثناء عملها كمتطوعة في مجال اللاجئين.

وأشار إلى أنه سأل عليها حينما شاهدها أول مرة وأخبروه أنها متطوعة من جنوب إفريقيا في مجال خدمة اللاجئين ومقيمة على الحدود اللبنانية السورية لتقديم الخدمات المختلفة للاجئين.

نيقولا معوض: الزواج بها أسرع قرار في حياتي

ولفت نيقولا معوض إلى أنه طلب منها رقم هاتفها أو أي وسيلة للتواصل، ولكنها رفضت منحه وسيلة تواصل إلا إذا كان ينوي الارتباط بشكل جدي، وبالفعل حصل على وسيلة تواصل معها وتزوجها بعد 5 شهور، معتبرًا أن قرار زواجه منها هو أسرع قرار في حياته.