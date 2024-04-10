نقاد: «المتحدة» قدمت موسماً درامياً متنوعاً وناجحاً بكل المقاييس

قال الناقد الفنى محمد عبدالرحمن إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم موسم درامى ناجح بكل المقاييس، بداية من اختيار الموضوعات وتنوعها بجدارة شديدة، سواء فى مسلسلات الـ30 حلقة أو أعمال الـ15، لافتاً إلى أنه كان اختياراً قوياً، ونجحت فى ضخ عدد أكبر من الأعمال الدرامية القصيرة التى تنتمى إلى 15 حلقة، متوقعاً أن يتضاعف عددها الفترة المقبلة وسيكون الاستثناء بالموسم الرمضانى المقبل هو مسلسلات الـ30. وأضاف «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أن التنوع الدرامى الذى شهده الموسم الحالى أثبت نجاحه، وتضمن توليفة مختلفة من القوالب الدرامية ما بين الفانتازى والاجتماعى والشعبى والتاريخى والكوميدى، مشيراً إلى أن الأعمال الكوميدية تم تقديمها من خلال نوعين مختلفين، وهما كوميديا مسلسل الكبير أوى 8 للفنان أحمد مكى، وهى إفيهات كوميدية من أجل الضحك، وكوميديا أخرى تحمل قضية مجتمعية مهمة مثل مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسنى.

وتابع بأن هناك عدداً كبيراً من الممثلين الجدد أثبتوا نجاحهم مثل مسلسل مسار إجبارى، ونموذج الشابين عصام عمر وأحمد داش، بالإضافة إلى تجربة مسلسل لحظة غضب، وبخاصة أن مخرج العمل عبدالعزيز النجار قدم أولى تجاربه الإخراجية منذ شهرين، وكان ذلك تحدياً ومغامرة كبيرة من الشركة المتحدة فى موسم مهم، لافتاً إلى أن الفن لا يتطور إلا بالمغامرة، لأن العمل الأول وهو مسلسل حالة خاصة كان ما زال يُعرض ولم يتم اختبار نجاحه وتقييم التجربة، وتم البدء فى تصوير مسلسل لحظة غضب، وهو ما يُحسب لـ«المتحدة».

وأشار إلى أن بيتر ميمى من أهم المخرجين فى الموسم الرمضانى الحالى، إذ قدم ملحمة تاريخية حقيقية فى مسلسل الحشاشين، ووفر كل التقنيات والفنيات التى لم ترها الدراما المصرية من قبل وقدمها بنجاح كبير، متابعاً: «المسلسل لا يوجد به أخطاء وكان لديه اهتمام كبير باللوكيشن وموقع التصوير ولم يستسهل فى اختياراته، وصور فى أماكن مناسبة للغاية ما بين مصر وعدة دول أوروبية، بالإضافة لاستعانته بمديرى تصوير على أعلى مستوى ومتخصصى المعارك، والمؤثرات وكل الصناع الذى كان أغلبهم مصريين، وهو أمر رائع ويحسب للقائمين على العمل».

ونوه بأن من أسباب النجاح الكبير للموسم الرمضانى الحالى، مسلسل جودر للمخرج إسلام خيرى، الذى قدم مستوى متقدماً للغاية فى عودة لأساطير ألف ليلة وليلة، وتقديم جرافيكس يحترم عقل الجمهور دون استسهال، مثلما كان يحدث من قبل ويثير سخريتنا، مشدداً على أن أدوار واختيار الممثلين كان جيداً وجرى توظيفهم فى أدوار «إن كاست» ومناسبة للغاية، متابعاً: «جرى اكتشاف ممثلين جدد أيضاً خلال أحداث العمل، والدور الشرير الذى ظهرت خلاله الفنانة اللبنانية نور بأداء مميز نجحت خلاله فى خطف الأنظار وبثبات وأداء انفعالى قوى».

وشدد على أن المخرج إسلام خيرى و«المتحدة» نجحا فى كسب التحدى بالموسم الرمضانى الحالى، بعمل درامى أعاد مسلسلات الفانتازيا بمعارك وهمية من خلال السحر والتقنيات الجذابة.

واختتم «عبدالرحمن» حديثه بالإشادة بالمخرج هانى خليفة، الذى يتميز بأعمال درامية تغوص فى المشاعر الإنسانية، وما تحت جلد الأشخاص وما داخل نفوسهم، إذ تمكن من تقديم مسلسل لا يتضمن معارك أو مطاردات أو عدداً كبيراً من اللوكيشن ولكنه نجح فى خطف الأنظار وصنع حالة مختلفة بالنصف الآخر من الموسم الرمضانى، بخاصة دور الطفل الصغير، قائلاً: «مش أى مخرج يقدر يدير طفل صغير أمام الكاميرا ويطلع منه كل المشاعر دى».

وقال الناقد الفنى أحمد سعد الدين إن الموسم الدرامى بالماراثون الرمضانى لهذا العام كان الأكثر تميزاً مقارنة بالأعوام السابقة، رغم وجود تحديات أكبر وأزمات عالمية كانت من الممكن أن تضر بصناعة الفن، ولكن «المتحدة» نجحت فى كسب التحدى، مضيفاً: «كان على رأس تلك القائمة مسلسل جودر للمخرج إسلام خيرى، لأن العمل مهم للغاية وكان تحدياً حقيقياً بالموسم الحالى، خصوصاً أنه يقارن بالنسخ السابقة لأعمال ألف ليلة وليلة، ولكن صناعه والشركة المنتجة نجحت فى كسب الرهان والتحدى بجدارة شديدة».

واستكمل «سعدالدين»، لـ«الوطن»، أن المسلسل تضمن أعمال جرافيكس ومؤثرات بصرية وتقنيات عالية للغاية تم تقديمها بحرفية شديدة جعلت المشاهد فى حالة انبهار لا متناهٍ، وبصمته واضحة للغاية، مع الأداء المختلف والمحترف لجميع أبطاله بداية من الفنان ياسر جلال بشخصيتين خلال الأحداث، ونور اللبنانية التى تعيد اكتشاف نفسها فى أدوار الشر بدماء متجددة فى كل عمل، والفنانة ياسمين رئيس، التى خطفت الأنظار مع شهر زاد فى الملابس والتقمص والروح الشقية.

واستطرد: «المخرج إسلام خيرى تحمل مسئولية عمل فانتازى ضخم وبميزانية كبيرة، بما فى ذلك من تفاصيل أداء الممثلين والإضاءة والديكورات والإكسسورات والخيال»، ونوه «سعدالدين» بأن الشابة نادين خان تأتى فى المرتبة الثانية للمخرجين الأكثر تميزاً هذا العام بمسلسل مسار إجبارى، إذ قدمته بروح شبابية خالصة وبأبطال شباب مثل عصام عمر وأحمد داش، متابعاً: «رأينا خلال المسلسل رائحة أعمال المخرج العظيم محمد خان، وبصمته فى أعماله المحفورة فى ذاكرتنا من خلال الشوارع المصرية والحياة».

وأكد أن المخرج هانى خليفة قدم دراما إنسانية مليئة بالمشاعر الحقيقية فى مسلسل بدون سابق إنذار، وتمكن من التوظيف الأمثل للممثلين بالأحداث، وبخاصة أن قضية العمل حساسة للغاية، بالإضافة للمخرج إسماعيل فاروق، الذى نجح فى تقديم نموذج محترف للحارة الشعبية فى مسلسل حق عرب، كما أشاد «خليفة» بتجربة المخرج مجدى أبوعميرة فى مسلسل عتبات البهجة، موضحاً: «أبو عميرة» نجح فى إعادة ملك الدراما التليفزيونية يحيى الفخرانى.