دراما رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسلات الأطفال».

وفي مسلسل نورة، ظهرت ريم وهي تتحدث مع أصدقائها في المدرسة عن ابتزازهم لها بعمل والدتهم، وأشهدت عليهم الجميع، وخلال أحداث الحلقة ظهرت جنا وهي تحكي لنورة عن مشكلتها ومرض شعرها.

وفي مسلسل يحيى وكنوز 3، تحدث يحيى مع الأستاذ عصام وكنوز عن أنه لا يجب أن يترك جميلة وعصابتها وقال لهم إنه في حاجة إلى مساعدتهما للوقوف أمام العصابة وإنه يخطط للإيقاع بالروبوت الذي يشبهه.

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، ظهرت زهرة وهي تتحدث مع صديقتها عن مشاركتهم في المسابقة، وقالت فرح إنهم بالتأكيد سيختارون الأفضل.

وفي مسلسل سر المسجد، تواصل سيف وحبيبة والمهندس أمين، وبعد مناقشة دارت بينهم اكتشفوا رمزا جديدا يوجد داخل الروبوت فلتة وضعه غلباوي حتى لا يجدها أحد منهم، واكتشفوا أن الرمز يشير إلى صلاة العيدين.