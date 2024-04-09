عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة 29 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

في مسلسل الكبير أوي 8، ما زال سفير جزيرة أمجيوس، موجودا في فندق المزاريطة، وتجول معه الكبير، واصطحبه إلى المطعم وتعجب من التهامه للأكل بشكل مبالغ فيه، وطلب أن يأخذ باقي الأكل في «كيس أسود» إلى الغرفة.

وفي مسلسل إمبراطورية ميم، واجه نور النبوي، مايان السيد، وأخبرته بأنها ستدخل المصحة، كما تحدث مع نادين التي أخبرته بأن مروان نفذ عملية البيع نيابة عنه في أثناء وجوده بالحبس.

وفي مسلسل صدفة، كشفت هالة عن علمها بأن صدفة بنت فؤاد وأنها متأكدة، وفي الوقت نفسه رفضت أن يعترف بها حتى لا يمنحها أي شيء من أملاكه، كما تشاجر حازم مع طارق بسبب استيلائه على شركة والد حازم وزجّ به في السجن.