انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-04-2024 انخفاضا جديدا في مختلف محال الصاغة، ومن ضمنها عيار 21، الذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا وشيوعا بين المواطنين داخل مصر، ويأتي هذا التراجع، ضمن سلسلة الانخفاضات التي شهدها الذهب على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3634 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 3646 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3180 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 3190 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2726 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 2734 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 25440 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، بعدما سجل خلال التعاملات الصباحية 25520 جنيهاً.