بعد تفوقها على الذهب في الاستثمار.. أسعار الفضة الآن بالأسواق

شهدت أسعار الفضة، اليوم الثلاثاء، 9-4-2024 حالة من الاستقرار في السوق المحلي، حيث سجل سعر أوقية الفضة ما قيمته 24.37 دولار، خلال التعاملات المسائية، وفقا لبوابة الأسعار المعلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة

ـ سجل سعر الفضة النقية عيار 999 نحو 47.78 جنيه في السوق المحلي، وفي السوق العالمي فقد سجل 0.90 دولار.

ـ سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 نحو 0.86 دولار، أي 45.82 جنيه.

ـ جاء سعر الفضة الأسترليني عيار 925 نحو 0.83 دولار، أي 44.24 جنيه.

ـ سجل سعر فضة العملات عيار 900 نحو 0.81 دولار، أي 43.04 جنيه.

أسعار سبائك الفضة

ـ سجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما نحو 3147 جنيها.

ـ سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام، نحو 6271 جنيها.

ـ جاء سعر سبيكة الفضة 200 جرام، بنحو 11968 جنيها.