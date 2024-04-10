تراجع أسعار الذهب في أول أيام العيد.. كم يبلغ الآن؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-4-2024 في محلات الصاغة للمرة الأولى في بداية اليوم بقيمة 10 جنيهات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3190 جنيهًا مقارنة بـ3200 جنيهات عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3646 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2734 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2127 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و520 جنيها.