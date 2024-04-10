بشاير أول أيام العيد.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بمحال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا في تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2024، بقيمة 10 جنيهات في أول أيام العيد، إذ سجل في بداية تعاملات الصباح 3200 جنيه لينخفض إلى 3190 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 أول أيام العيد

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أول أيام العيد 3190 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 2646 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2734 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 25 ألفًا و520 جنيهًا، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي انخفاضا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2330 دولار، بعدما ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الايام القليلة الماضية.